फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Panic among villagers after a python is spotted near the nurseryPanic among villagers after a python is spotted near the nursery

Amroha News: नर्सरी के पास अजगर दिखने से ग्रामीणों में हड़कंप

Mon, 02 Nov 2026 02:45 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:45 AM IST
विज्ञापन
Panic among villagers after a python is spotted near the nurseryPanic among villagers after a python is spotted near the nursery
रजबपुर। गांव तेलीपुरा खालसा में मध्य गंगा नहर किनारे नर्सरी के खेत के पास अजगर दिखाई देने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना पर वन विभाग और डायल 112 पुलिस की टीम पहुंची, लेकिन तलाश के बाद भी अजगर नहीं मिला।
विज्ञापन

गांव दादूपुर निवासी धर्मपाल सिंह का नहर किनारे नर्सरी का खेत है। रविवार सुबह करीब दस बजे वह खेत पर पहुंचे तो नर्सरी के पास अजगर दिखाई दिया। सूचना पर आसपास के गांवों के लोग जुट गए। डायल 112 पुलिस ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की हिदायत दी। वन विभाग के दरोगा अमित कुमार टीम के साथ पहुंचे, लेकिन तब तक अजगर वहां से जा चुका था। टीम ने काफी तलाश की, मगर सफलता नहीं मिली।
विज्ञापन

इस दौरान अरविंद शर्मा, विनय शर्मा, चमन चौहान और राहुल चौहान समेत कई ग्रामीण मौजूद रहे। डीएफओ राजीव कुमार ने बताया कि ग्रामीणों को सतर्क रहने और अजगर दोबारा दिखाई देने पर सूचना देने को कहा गया है, ताकि उसे पकड़ा जा सके। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed