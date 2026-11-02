Amroha News: विधिक शिविर में 19 हजार से अधिक लोगों को मिला योजनाओं का लाभ

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित शिविर में जनपद न्यायाधीश विवेक ने लाभार्थी पुनीत सिंह को ट्रैक्टर की चाबी सौंपी। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को मकानों की चाबियां दी गईं और छह माह के बच्चे का अन्नप्राशन कराया गया।कृषि विभाग ने किसानों को उन्नत बीज, युवाओं को खेल किट और मेधावी विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता के चेक दिए। विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी। मौके पर आवेदन, पंजीकरण और प्रमाण पत्र वितरण भी हुआ। विधिक सेवा प्राधिकरण की हेल्प डेस्क पर पैरा विधिक स्वयंसेवकों ने सरकारी योजनाओं और निशुल्क कानूनी सहायता की जानकारी दी।जनपद न्यायाधीश विवेक ने कहा कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को शीघ्र, सस्ता और सुलभ न्याय दिलाना प्राधिकरण का उद्देश्य है। प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय मातुलिका चौधरी ने योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने को कहा। अपर जिला जज नाजरीन बानो और प्राधिकरण सचिव अभिषेक कुमार व्यास ने भी जरूरतमंदों तक योजनाओं और विधिक सेवाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया।