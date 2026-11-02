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Amroha News: नर्सों के सरकारी आवासों से चोरी के मामले में प्राथमिकी

Mon, 02 Nov 2026 02:47 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:47 AM IST
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FIR registered in connection with thefts at government residences for nurses
अमरोहा। जिला अस्पताल के तीन सरकारी आवासों के ताले तोड़कर सोने-चांदी के आभूषण और नकदी चोरी करने के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के समय तीनों आवासों में रहने वाली नर्सें करवा चौथ पर घर गए हुए थे।
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सैदनगली थाना क्षेत्र के बहांपुर गांव निवासी दिनेश कुमार जिला अस्पताल परिसर के कमरा नंबर आठ में रहते हैं। उन्होंने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 29 अक्तूबर को उनकी नर्स पत्नी संगीता और पड़ोस में रहने वाली ममता व रितु अपने-अपने सरकारी आवासों पर ताला लगाकर त्योहार मनाने घर चली गई थीं। इसी दौरान चोरों ने तीनों आवासों के ताले तोड़ दिए और अंदर रखे सोने-चांदी के आभूषण व नकदी चोरी कर ली। सीओ अवधभान भदौरिया ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। जल्दी ही खुलासा किया जाएगा। संवाद
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