Amroha News: 23 गांवों के ग्रामीणों ने की नेकपुर न्याय पंचायत को अमरोहा में शामिल कराने की मांग

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शनिवार को नेकपुर मुख्तियारपुर स्थित शिव मंदिर में जनसंघर्ष समिति के बैनर तले ग्रामीणों की पंचायत हुई। इसमें न्याय पंचायत के विभिन्न गांवों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं रखीं। समिति के अध्यक्ष हरिराज सिंह ने कहा कि लंबे समय से 23 गांवों के लोग नेकपुर न्याय पंचायत को अमरोहा जिले में शामिल कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के समय जनप्रतिनिधियों ने मांग पूरी कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन चुनाव बीतने के बाद किसी ने इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाया। इससे ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। अब सभी गांवों के लोगों ने एकजुट होकर आर-पार की लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया है। ग्रामीणों के मुताबिक, नेकपुर न्याय पंचायत के गांवों से अमरोहा जिला मुख्यालय की दूरी करीब 15 किलोमीटर है, जबकि संभल जिले के मुख्यालय बहजोई पहुंचने के लिए लगभग 70 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है।सरकारी और प्रशासनिक कार्यों के लिए इतनी लंबी दूरी तय करने में ग्रामीणों का समय और पैसा दोनों खर्च होते हैं। अमरोहा में शामिल होने से उन्हें बड़ी राहत मिल सकती है। पंचायत में सहमति बनी कि गांव-गांव जाकर चुनाव बहिष्कार के पोस्टर लगाए जाएंगे। हरिराज सिंह ने कहा कि मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।