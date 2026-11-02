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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Villagers from 23 villages have demanded the inclusion of the Nekpur Nyay Panchayat into Amroha.

Amroha News: 23 गांवों के ग्रामीणों ने की नेकपुर न्याय पंचायत को अमरोहा में शामिल कराने की मांग

Mon, 02 Nov 2026 02:48 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:48 AM IST
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Villagers from 23 villages have demanded the inclusion of the Nekpur Nyay Panchayat into Amroha.
अमरोहा। संभल जिले की नेकपुर न्याय पंचायत के 23 गांवों को अमरोहा में शामिल कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों का आंदोलन तेज हो गया है। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के सामने कई बार मांग उठाने के बावजूद समाधान नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। पंचायत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।
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शनिवार को नेकपुर मुख्तियारपुर स्थित शिव मंदिर में जनसंघर्ष समिति के बैनर तले ग्रामीणों की पंचायत हुई। इसमें न्याय पंचायत के विभिन्न गांवों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं रखीं। समिति के अध्यक्ष हरिराज सिंह ने कहा कि लंबे समय से 23 गांवों के लोग नेकपुर न्याय पंचायत को अमरोहा जिले में शामिल कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
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उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के समय जनप्रतिनिधियों ने मांग पूरी कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन चुनाव बीतने के बाद किसी ने इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाया। इससे ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। अब सभी गांवों के लोगों ने एकजुट होकर आर-पार की लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया है। ग्रामीणों के मुताबिक, नेकपुर न्याय पंचायत के गांवों से अमरोहा जिला मुख्यालय की दूरी करीब 15 किलोमीटर है, जबकि संभल जिले के मुख्यालय बहजोई पहुंचने के लिए लगभग 70 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है।
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सरकारी और प्रशासनिक कार्यों के लिए इतनी लंबी दूरी तय करने में ग्रामीणों का समय और पैसा दोनों खर्च होते हैं। अमरोहा में शामिल होने से उन्हें बड़ी राहत मिल सकती है। पंचायत में सहमति बनी कि गांव-गांव जाकर चुनाव बहिष्कार के पोस्टर लगाए जाएंगे। हरिराज सिंह ने कहा कि मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।
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