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संभल के गांव बेला दुहाबर निवासी ममता के बेटे की शादी होनी है। शादी से पहले वह शुक्रवार को अपने मायके के गांव शेरगढ़ में अपने भाई रोहताश प्रजापति के घर 30 रिश्तेदारों के साथ पहुंचीं थीं। उधर भाई की ओर से भी करीब इतने ही लोग दावत में शामिल हुए थे।दावत का भोजन गांव के ही हलवाई चंद्रपाल से बनवाया गया था। रोहताश के परिवार के सदस्य शिक्षामित्र भूरा सिंह ने बताया कि दावत में मटर पनीर की सब्जी के लिए गवां की एक दुकान से चार किलो पनीर मंगवाया गया था।खाना खाने के कुछ देर बाद ही लोगों को उल्टी-दस्त शुरू हो गए। भूरा सिंह के अनुसार, जिन लोगों ने पनीर खाया था, केवल उन्हीं की तबीयत बिगड़ी है, जबकि पनीर न खाने वाले लोग पूरी तरह स्वस्थ हैं। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई।भूरा सिंह ने बताया कि बीमार होने वालों में खुद शिक्षामित्र भूरा सिंह, विनीत, नेहा आर्य, रोहताश, जागृति देवी, बेबी, बाबू, रनवीर, प्रेमशंकर, रानी, देशराज, तेजपाल, पूजा, संतोष, नन्हीं देवी, चंद्रपाल, खेमी, खेमकरन, गोपाल, बिजेंद्र, हरदेई, ममता, पूनम, सौरव (10), बिंटू (15), सुहानी (5), खूबी, चंदादेवी, सोनम, अंकुश, संजय निवासी शेरगढ़ व 25-30 लोग बेला दुहाबर गांव के रहने वाले हैं। जो ममता के साथ आए थे। वह संभल क्षेत्र के अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं।