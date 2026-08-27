फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   No entry for heavy vehicles in the city on Raksha Bandhan.

Amroha News: रक्षाबंधन पर शहर में भारी वाहनों की रहेगी नो-एंट्री

Thu, 27 Aug 2026 01:48 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:48 AM IST
विज्ञापन
No entry for heavy vehicles in the city on Raksha Bandhan.
अमरोहा। रक्षाबंधन पर जाम से निपटने के लिए 28 अगस्त को सुबह से रात तक अमरोहा में विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। बाजारों, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और प्रमुख चौराहों पर भीड़ बढ़ने की संभावना को देखते हुए शहर में भारी और मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहेगी। ऐसे वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से गुजारा जाएगा। यातायात व्यवस्था को संभालने के लिए 50 से अधिक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी।
विज्ञापन

रक्षाबंधन पर शहर के प्रमुख बाजारों और सड़कों पर सामान्य दिनों के मुकाबले कई गुना अधिक यातायात बढ़ जाता है। रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर भी यात्रियों की भीड़ बढ़ेगी। ऐसे में पुलिस ने पहले से ही संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले स्थान चिह्नित कर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने की तैयारी कर ली है। त्योहार के दौरान भारी और मालवाहक वाहनों की वजह से शहर के भीतर जाम की स्थिति न बने, इसके लिए इन वाहनों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। किसी मार्ग पर अचानक वाहनों का दबाव बढ़ने पर यातायात पुलिस तत्काल स्थिति के अनुसार रूट डायवर्ट करेगी।
विज्ञापन

एसपी लखन सिंह यादव ने बताया कि रक्षाबंधन पर्व को लेकर यातायात प्लान तैयार कर लिया गया है। 28 अगस्त को शहर में भारी एवं मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। सभी वाहनों वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


----------------
इन वैकल्पिक मार्गों से गुजारे जाएंगे वाहन
अमरोहा से मुरादाबाद जाने वाले वाहन नन्दन स्वीटस से कैलसा बाईपास होते हुए पाकबड़ा के रास्ते मुरादाबाद जाएंगे।
नौगावां सादात से अमरोहा व मुरादाबाद जाने वाले वाहन यहियापुर बाईपास से होते हुए अमरोहा व मुरादाबाद जाएंगे।
नौगावां सादात से दिल्ली जाने वाले वाहन रज्जाकपुर बाईपास से धनौरा बाईपास से अतरासी से हाईवे की ओर जाएंगे।
अतरासी चौकी हाईवे से अमरोहा आने वाले वाहन एआरटीओ कार्यालय से कल्याणपुरा रोड से बंबूगढ़ से कांकर सराय से कांठ रोड से माया धर्मकाटा होते हुए अमरोहा में प्रवेश करेंगे।

अमरोहा शहर से जोया/मुरादाबाद/दिल्ली (हाईवे) जाने वाले वाहन काकर सराय से बंबूगढ़ से जोया हाईवे की तरफ जाएंगे।
अमरोहा शहर से नौगावां सादात जाने वाले वाहन नंदन स्वीटस से माया धर्मकाटा से कांठ रोड से गुजरकर नौगावां सादात पहुंचेंगे। जोया से अमरोहा आने वाले वाहन
बंबूगढ़ होते हुए कांकर सराय होते हुए माया धर्मकाटा/कैलसा रोड से अमरोहा में प्रवेश करेंगे।
बंबूगढ़ से लेकर होटल रिगल 77 तक सभी प्रकार के भारी वाहन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed