Amroha News: मंडल में जन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही, 13 अधिकारियों को नोटिस भेजा

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संयुक्त विकास आयुक्त विनय तिवारी ने जन शिकायतों की समीक्षा के बाद अधिकारियों पर सख्ती दिखाई है। इस मामले में सीडीओ मुरादाबाद कार्यालय में ओम प्रकाश शर्मा द्वारा सफाई व्यवस्था के संबंध में शिकायत, जिला कार्यक्रम अधिकारी की जांच, निलंबित सचिव स्वाति चौहान की शिकायत और शशि वर्मा की पारिवारिक पेंशन का मामला लंबित है। इसी प्रकार सीडीओ रामपुर कार्यालय में निविदा बिक्री में मनमानी की शिकायत, सीडीओ संभल के कार्यालय में पानी निकासी, लंबित भुगतान, बुकनाला के आवासों की धनराशि वसूलने के मामले का निस्तारण नहीं हुआ है।सीडीओ अमरोहा के कार्यालय में बीडीओ रोहताश कुमार के खिलाफ जांच लंबित है। उप निदेशक उद्यान के कार्यालय में गलत वेतन दिए जाने, उप निदेशक पंचायत के कार्यालय में पराई खालसा में कोई कार्य नहीं कराने, सफाईकर्मियों के वेतन में हेराफेरी और तबादले के मामले लंबित हैं। उपनिदेशक समाज कल्याण के कार्यालय में सामूहिक विवाह की जांच और उपायुक्त श्रम एवं रोजगार कार्यालय में रोजगार सेवक की अनियमितता, अधीक्षण अभियंता के पास नलकूप लगवाने का प्रार्थनापत्र लंबित है। संयुक्त निदेशक कृषि के कार्यालय में यूरिया की कालाबाजारी और डॉ. तनवीर के तबादले का मामला है। अधीक्षण अभियंता आरईडी के पास टेंडर में पक्षपात किए जाने की शिकायत है। डीपीआरओ मुरादाबाद के कार्यालय मेें गांव डिल्ला रायपुर एवं लक्ष्मीपुर कट्टई की जांच का मामला भी लंबित है।वर्जनमंडल की जन शिकायतों के संबंध में अधिकारियों को पत्र भेजे गए हैं ताकि अधिकारी शिकायतों का शीघ्र निस्तारण कराएं।- विनय कुमार तिवारी संयुक्त विकास आयुक्त मुरादाबाद मंडल