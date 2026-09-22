फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Motorcyclist dies in road accident; villagers stage a road blockade.

Amroha News: कमरे में फंदे पर लटका मिला युवक का शव

Tue, 22 Sep 2026 02:09 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:09 AM IST
विज्ञापन
Motorcyclist dies in road accident; villagers stage a road blockade.
डिडौली। कोतवाली क्षेत्र के गांव मिलक गौसपुर में सोमवार को 32 वर्षीय उस्मान उर्फ गनी का शव कमरे में पंखे से फंदे पर लटका मिला। भाई अरमान के कमरे में पहुंचने पर घटना की जानकारी हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच की। परिजनों ने कानूनी कार्रवाई से इन्कार कर दिया, जिसके बाद शव को सुपुर्दे खाक कर दिया गया।
विज्ञापन

गांव निवासी एहसान के बेटे उस्मान की शादी करीब 12 वर्ष पहले मीरपुर निवासी रूमा से हुई थी। उनके दो बेटियां अंजुमन और जारा तथा बेटा अबुजर है। करीब एक माह पहले बच्चे के जन्म के चलते रूमा बच्चों के साथ मायके गई थी। सोमवार को अरमान कमरे में पहुंचा तो उस्मान का शव फंदे पर लटका मिला। सूचना पर परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे। रूमा भी बच्चों के साथ ससुराल पहुंच गई।
विज्ञापन

सीओ सिटी डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया आत्महत्या की बात सामने आई है। परिजनों के अनुसार उस्मान मानसिक रूप से बीमार चल रहा था और मेरठ में उसका उपचार कराया जा रहा था। परिजनों ने पोस्टमार्टम समेत किसी भी कानूनी कार्रवाई से इन्कार कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed