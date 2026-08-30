Amroha News: शीतला सराय में कटी मध्यगंगा नहर, खेतों में भरा पानी

विज्ञापन



सूचना मिलते ही विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद जेसीबी मशीन की सहायता से काफी मशक्कत के बाद नहर के कटे हुए हिस्से को बंद कर दुरुस्त किया गया। इससे पहले किसान जितेंद्र सिंह के खेत में भारी नुकसान हुआ है, जहां पानी भरने से उनकी धान की फसल जलमग्न होकर बर्बाद हो गई है। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि जलभराव से हुए फसल नुकसान का आकलन कर उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। एसडीएम हिमांशु उपाध्याय का कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी। विज्ञापन

सूचना मिलते ही विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद जेसीबी मशीन की सहायता से काफी मशक्कत के बाद नहर के कटे हुए हिस्से को बंद कर दुरुस्त किया गया। इससे पहले किसान जितेंद्र सिंह के खेत में भारी नुकसान हुआ है, जहां पानी भरने से उनकी धान की फसल जलमग्न होकर बर्बाद हो गई है। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि जलभराव से हुए फसल नुकसान का आकलन कर उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। एसडीएम हिमांशु उपाध्याय का कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी।

आदमपुर। क्षेत्र के गांव शीतला सराय में शुक्रवार की रात मध्यगंगा नहर कटने से ग्रामीणों में खलबली मच गई। नहर कटने का पानी तेजी से आसपास के खेतों में भर गया, जिससे किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। घटना के बाद ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना नहर विभाग के अधिकारियों को दी।