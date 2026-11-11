Amroha News: दहेज के लिए विवाहिता को घर से निकाला, चार पर रिपोर्ट

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मोहल्ला पेशथाना निवासी परवीन की शादी पिछले साल नवंबर में प्रतापगढ़ जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के गांव कोटीला निवासी चांदबाबू से हुई थी। परवीन के मुताबिक, पिता ने शादी में सामर्थ्य से अधिक दहेज दिया था। कुछ समय बाद ससुराल वाले पांच लाख रुपये और स्कार्पियो की मांग करने लगे। मांग पूरी नहीं होने पर मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। वह मायके में रह रही है।आरोप है कि 15 अक्तूबर को ससुराल पक्ष के लोगों ने मायके पहुंचकर परवीन और उसे बचाने आए पिता के साथ मारपीट की। जाते समय जान से मारने की धमकी भी दी। थानाध्यक्ष अतवीर सिंह ने बताया कि तहरीर पर पति चांदबाबू, गुड्डू, दुलारी बेगम और हबीबून निशा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। संवाद