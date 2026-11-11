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Amroha News: आम के बाग में पेड़ से फंदे पर लटका मिला बीएड के छात्र का शव

Wed, 11 Nov 2026 01:40 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:40 AM IST
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Body of a B.Ed. student found hanging from a tree in a mango orchard
सैदनगली। गांव बिजनौरा में बीएड के छात्र का शव गांव से करीब एक किलोमीटर दूर आम के बाग में पेड़ से फंदे पर लटका मिला। मौत की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया। युवक ने आत्मघाती कदम क्यों उठाया, पुलिस इसकी जांच कर रही है।
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गांव निवासी किसान राजाराम सिंह का बेटा मीनू (22) बीएड का छात्र था। परिजनों के मुताबिक, वह मंगलवार सुबह अचानक घर से लापता हो गया था। परिवार के लोग उसकी तलाश कर रहे थे। शाम को गांव से करीब एक किलोमीटर दूर आम के बाग में उसका शव फंदे पर लटका मिला। सूचना पर ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंच गए।
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मीनू दो बहनों और चार भाइयों में दूसरे नंबर का था और अविवाहित था। युवा बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से माता-पिता और भाई-बहनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में शोक की लहर है। पुलिस प्रथमदृष्टया मामले को आत्महत्या से जोड़कर देख रही है। सीओ पंकज कुमार त्यागी ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी। जांच के बाद उचित कार्रवाई होगी।
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