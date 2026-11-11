Amroha News: आम के बाग में पेड़ से फंदे पर लटका मिला बीएड के छात्र का शव

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गांव निवासी किसान राजाराम सिंह का बेटा मीनू (22) बीएड का छात्र था। परिजनों के मुताबिक, वह मंगलवार सुबह अचानक घर से लापता हो गया था। परिवार के लोग उसकी तलाश कर रहे थे। शाम को गांव से करीब एक किलोमीटर दूर आम के बाग में उसका शव फंदे पर लटका मिला। सूचना पर ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंच गए।मीनू दो बहनों और चार भाइयों में दूसरे नंबर का था और अविवाहित था। युवा बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से माता-पिता और भाई-बहनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में शोक की लहर है। पुलिस प्रथमदृष्टया मामले को आत्महत्या से जोड़कर देख रही है। सीओ पंकज कुमार त्यागी ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी। जांच के बाद उचित कार्रवाई होगी।