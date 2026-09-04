Amroha News: प्रेमिका ने नंबर किया ब्लॉक तो टंकी पर चढ़ गया आशिक, बोला- शादी कराओ

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस के मुताबिक मंडी धनौरा के गांव देवीपुरा निवासी जितेंद्र शाम करीब पांच बजे तहसील परिसर पहुंचा और पानी की टंकी पर चढ़ गया। सूचना पर नौगांवा सादात प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार पुलिस टीम के साथ पहुंचे और उससे बातचीत शुरू की। करीब आधे घंटे बाद जितेंद्र नीचे उतर आया।पुलिस पूछताछ में जितेंद्र ने बताया कि पास के गांव की युवती से करीब एक साल पहले इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती हुई थी। बाद में दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। उसके मुताबिक पिछले 25 दिनों से प्रेमिका ने बातचीत बंद कर मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया है। वह उससे शादी करना चाहता है और इसी बात से परेशान होकर टंकी पर चढ़ा था।नीचे उतरने के बाद पुलिस उसे थाने ले गई। सीओ अवधभान भदौरिया ने बताया कि युवक को थाने लाया गया है। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। घटना के चलते तहसील परिसर में काफी देर तक भीड़ जुटी रही।