फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Lightning strikes power station; power supply to 15 villages disrupted for 36 hours.

Amroha News: बिजलीघर पर गिरी बिजली, 36 घंटे से 15 गांवों की आपूर्ति ठप

Mon, 07 Sep 2026 02:13 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:13 AM IST
विज्ञापन
Lightning strikes power station; power supply to 15 villages disrupted for 36 hours.
मंडी धनौरा। अमरोहा मार्ग पर स्थित ग्राम कुआखेड़ा के बिजलीघर पर शनिवार की तड़के बिजली गिरने से 15 गांवों की आपूर्ति ठप हो गई।
विज्ञापन

ग्रामीणों ने भाकियू असली के नेतृत्व में बिजलीघर पर प्रदर्शन किया। एसडीओ ने देर रात तक आपूर्ति सुचारू करने का आश्वासन देकर ग्रामीणों को शांत किया। कुआखेड़ा बिजलीघर पर शनिवार की तड़के बारिश के दौरान बिजली गिर गई। बिजली गिरने से बिजलीघर में लगे कई उपकरण फुंक गए। इससे बिजलीघर से जुड़े तमाम गांवों की आपूर्ति बंद हो गई।

इनमें कुआखेड़ा, वासीपुर, चक वासीपुर, कंजरबसेड़ा, दासपुर, लोदीपुर, हलुपुरा, घंसूरपुर, कौराला, दौराला, कठपुरा आदि गांव शामिल हैं। रविवार को भारतीय किसान यूनियन असली के जिला प्रवक्ता नरेश कुमार के नेतृत्व में ग्रामीणों ने आपूर्ति बहाल किए जाने को लेकर प्रदर्शन किया। मौके पर आए एसडीओ ने रविवार देर रात आपूर्ति बहाल करने का आश्वासन देकर शांत किया।
विज्ञापन

प्रदर्शन करने वालों में राजवीर सिंह, अजय कुमार, रामकुमार सिंह, वीर सिंह, अब्दुल अजीज, सत्तार आदि मौजूद थे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed