Amroha News: आम के बाग में शावक के साथ दिखा तेंदुआ

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सोमवार सुबह करीब छह बजे हैदर हुसैन, मोहम्मद महशर, पप्पू जाटव और शबाब हैदर समेत कई लोग मार्ग पर टहलने निकले थे। इसी दौरान डॉ. परवेज अख्तर के आम के बाग में तेंदुआ और उसका शावक दिखाई दिया।दोनों लोगों से अधिक दूरी पर नहीं थे। तेंदुए को देखकर लोग आगे बढ़ने के बजाय लौट गए। लोगों के मुताबिक कस्बे से सटे गांवों और खेतों में पहले भी तेंदुए की मौजूदगी सामने आ चुकी है। ग्रामीणों ने वन विभाग से निगरानी बढ़ाने, तेंदुए की तलाश और जरूरत पर पिंजरा लगाने की मांग की है।उनका कहना है कि मार्ग से स्कूली बच्चों और किसानों की आवाजाही रहती है। डीएफओ राजीव कुमार ने बताया कि विभागीय टीम भेजी गई है। ग्रामीणों को सतर्क रहने को कहा गया है। जरूरत पड़ने पर पिंजरा लगाया जाएगा।