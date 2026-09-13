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Amroha News: चुचैला कलां के बाजार में चहलकदमी करता नजर आया तेंदुआ

Sun, 13 Sep 2026 02:24 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:24 AM IST
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Leopard spotted roaming in the Chuchaila Kalan market.
मंडी धनौरा(अमरोहा)। तेंदुए अब जंगल से निकल कर आबादी का रुख कर रहे हैं। शुक्रवार की रात गांव चुचैला कलां के मुख्य बाजार में एक तेंदुआ चहलकदमी नजर आया। तेंदुए की चहलकदमी गांव में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। तेंदुए की चहलकदमी करने की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों में भय का माहौल हैं।
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स्टेट हाईवे किनारे बसा चुचैला कलां काफी बड़ा गांव हैं। शुक्रवार की देर रात बाजार के आसपास रहने वालों की अचानक से कुत्ते आदि के भौंकने की आवाज से नींद खुल गई। शनिवार की सुबह ग्रामीणों ने आपस में घटना का जिक्र किया। बाजार में स्थित एक व्यक्ति ने अपनी दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी चेक किया। सीसीटीवी में एक तेंदुआ बाजार में चहलकदमी करता नजर आया। घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों में भय का माहौल है। रेंजर अवनीश कुमार का कहना है कि तेंदुआ रात को शिकार की तलाश में घूमता है। उन्होंने लोगों से सावधान रहने की अपील की है।
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