Amroha News: काकासराय में तेंदुए की दहशत, वन विभाग ने लगाया पिंजरा

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शनिवार को अतरासी गांव में अलग-अलग स्थानों पर तेंदुआ दिखाई देने की सूचना से खलबली मच गई थी। इससे पहले काकासराय और पीठखेड़ा क्षेत्र में भी उसकी गतिविधियां सामने आ चुकी हैं। ग्रामीण खेतों और जंगल की ओर जाने से बच रहे हैं और शाम के बाद अकेले जाने के बजाय समूह में निकल रहे हैं।ग्रामीणों ने बच्चों और पशुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए गश्त बढ़ाने और तेंदुए को जल्द पकड़ने की मांग की है। डीएफओ राजीव कुमार ने बताया कि तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और उसे पकड़ने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।