Amroha News: काकासराय में तेंदुए की दहशत, वन विभाग ने लगाया पिंजरा
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:08 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:08 AM IST
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अमरोहा। जिले में तेंदुए की बढ़ती गतिविधियों से ग्रामीणों में दहशत है। काकासराय गांव में तेंदुए की मौजूदगी की सूचना पर वन विभाग ने उसे पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया है। टीम लगातार निगरानी और गश्त कर रही है।
शनिवार को अतरासी गांव में अलग-अलग स्थानों पर तेंदुआ दिखाई देने की सूचना से खलबली मच गई थी। इससे पहले काकासराय और पीठखेड़ा क्षेत्र में भी उसकी गतिविधियां सामने आ चुकी हैं। ग्रामीण खेतों और जंगल की ओर जाने से बच रहे हैं और शाम के बाद अकेले जाने के बजाय समूह में निकल रहे हैं।
ग्रामीणों ने बच्चों और पशुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए गश्त बढ़ाने और तेंदुए को जल्द पकड़ने की मांग की है। डीएफओ राजीव कुमार ने बताया कि तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और उसे पकड़ने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
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शनिवार को अतरासी गांव में अलग-अलग स्थानों पर तेंदुआ दिखाई देने की सूचना से खलबली मच गई थी। इससे पहले काकासराय और पीठखेड़ा क्षेत्र में भी उसकी गतिविधियां सामने आ चुकी हैं। ग्रामीण खेतों और जंगल की ओर जाने से बच रहे हैं और शाम के बाद अकेले जाने के बजाय समूह में निकल रहे हैं।
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ग्रामीणों ने बच्चों और पशुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए गश्त बढ़ाने और तेंदुए को जल्द पकड़ने की मांग की है। डीएफओ राजीव कुमार ने बताया कि तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और उसे पकड़ने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
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