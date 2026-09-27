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Amroha News: भतीजे ने ही दोस्तों संग मिलकर अपने ताऊ के घर कराई थी चोरी

Sun, 27 Sep 2026 02:09 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:09 AM IST
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It was the nephew himself who, along with his friends, orchestrated a burglary at his uncle's house.It was the nephew himself who, along with his friends, orchestrated a burglary at his uncle's house.
हसनपुर। मोहल्ला कायस्थान में दर्जी के घर हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए भतीजे समेत उसके दो दोस्तों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 33 लाख रुपये कीमत के सोने-चांदी के जेवरात और 1.05 लाख रुपये नकद बरामद हुए हैं। पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने टीम को 25 हजार रुपये पुरस्कार देने की घोषणा की है।
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निसार अहमद एक सितंबर को पत्नी के उपचार के लिए दिल्ली गए थे और 19 सितंबर को लौटे। 21 सितंबर को उन्होंने घर में चोरी की तहरीर दी। पुलिस जांच में सामने आया कि निसार के भतीजे अनस ने ताई की बीमारी और ताऊ के अस्पताल में होने का फायदा उठाकर दोस्तों आसिफ निवासी लालबाग ऊंचा, हसनपुर और नूर मोहम्मद निवासी पूठ रोड कालाशहीद, हसनपुर के साथ चोरी की। तीनों रोशनदान तोड़कर घर में घुसे और अलमारी से नकदी व जेवरात चोरी कर लिए।
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एसपी ने बताया कि 25 सितंबर की रात सूचना मिली कि तीनों चोरी के सामान का बंटवारा करने ईदगाह चौराहा कब्रिस्तान के पास जुटे हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि चोरी किए 1.90 लाख रुपये में से 85 हजार खर्च कर चुके हैं। पुलिस ने उनके पास से सोने के हार, कड़े, अंगूठियां, चेन, पाजेब और 1.05 लाख रुपये बरामद किए। नूर मोहम्मद पर पहले से चोरी और धोखाधड़ी का मामला चल रहा है। खुलासे में हसनपुर पुलिस के साथ एसओजी और सर्विलांस टीम शामिल रही।
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