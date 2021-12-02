Amroha News: होटलकर्मी की बेरहमी से हत्या, शव व बाइक जलाई

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एसपी लखन सिंह यादव ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर पुलिस को जल्द खुलासे के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने मृतक के पिता सुखराम की तहरीर पर गांव निवासी सुखबीर समेत दो लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।कोतवाली क्षेत्र के गांव सतेड़ा चक की मढ़ैया निवासी मुकेश गढ़मुक्तेश्वर स्थित एक होटल पर काम करता था। मुकेश और गांव निवासी सुखबीर की ननिहाल आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव शीतला सराय की है। परिजनों के अनुसार, शनिवार सुबह करीब 11 बजे मुकेश और सुखबीर ननिहाल जाने के लिए साथ निकले थे लेकिन शाम तक नहीं पहुंचे। बाद में मुकेश का फोन भी बंद हो गया। रविवार की सुबह दीपपुर निवासी ब्रजेश के गन्ने के खेत में मुकेश का अधजला और खून से लथपथ शव पड़ा मिला।घटनास्थल पर देखने से प्रतीत हो रहा था कि हत्यारों ने क्रूरता की सभी हदें पार करते हुए शव को करीब पांच मीटर तक घसीटा गया था। बाद में साक्ष्य मिटाने के लिए शव को जलाने का प्रयास किया लेकिन शव पूरा नहीं जल सका। साथ ही बाइक भी जला दी गई। पुलिस को घटनास्थल पर भारी मात्रा में खून, मोबाइल का डेटा केबल और देसी शराब का खाली पौव्वा मिला है। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य एकत्र कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।