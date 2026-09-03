Amroha News: पुलिस चौकी से 50 मीटर की दूरी पर हिस्ट्रीशीटर की गोली मारकर हत्या

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शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कसाईखाना निवासी हिस्ट्रीशीटर अफ्फान कुरैशी की मोहल्ले में ही मीट की दुकान थी। मंगलवार रात वह अपने भाई फैजान और दोस्त शहबाज के साथ किसी काम से जट बाजार गया था। दर्ज कराई रिपोर्ट के मुताबिक, रात करीब 10:20 बजे दोनों भाई जट बाजार पुलिस चौकी के पीछे गली में खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान पहुंचे युवकों ने पीछे से अफ्फान के सिर में तमंचा सटाकर गोली मार दी। गोली लगते ही अफ्फान खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। वारदात के बाद हमलावर तमंचा लहराते हुए मौके से भाग गए। बुधवार को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों ने शव को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया।एसपी लखन सिंह यादव ने बताया कि मृतक के भाई फैजान की तहरीर पर मोहल्ला कटकुई निवासी शानदार, कामरान व अरहम, शिवद्वारा निवासी शन्नू तथा राजू सराय निवासी शहजाद के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने घटनास्थल की जांच कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। परिजनों ने पैसों के लेनदेन का विवाद बताया है, जबकि पुलिस की जांच में पुराना झगड़ा भी सामने आया है।हत्याकांड के खुलासे के लिए पुलिस की तीन टीमें लगाई गई हैं। अफ्फान के खिलाफ सीएए-एनआरसी हिंसा समेत करीब दस मुकदमे सामने आए हैं। हत्या के सभी पहलुओं की जांच कर जल्दी ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी।गोली लगते ही जमीन पर गिरा अफ्फान, मची भगदड़मंगलवार रात जट बाजार में अचानक गोली चलने से सनसनी फैल गई। गोली लगते ही अफ्फान लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनते ही आसपास मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। कुछ ही देर में मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अफ्फान को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया।गोली से टूट गई थी सिर की हड्डी, फट गया था दिमागपुलिस के मुताबिक बुधवार को अफ्फान के शव का तीन डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया। इस दौरान पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि हमलावरों ने अफ्फान के पीछे से गर्दन के ऊपर सिर में 315 बोर की गोली मारी थी। गोली सिर के भीतर ही फंस गई। गोली लगने से सिर की अंदरूनी हड्डी टूट गई और दिमाग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गंभीर चोट के कारण अफ्फान की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जांच में शामिल कर लिया है।0000पुलिस का दावा: हिस्ट्रीशीटर था अफ्फानसीओ सिटी डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि मृतक अफ्फान के खिलाफ पुलिस अभिलेखों में वर्ष 2019 से 2024 तक 10 प्राथमिकी दर्ज हैं। उसके खिलाफ आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, आयुध अधिनियम और उत्तर प्रदेश गुंडागर्दी नियंत्रण अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज हुए। रिकॉर्ड में वर्ष 2019 के दो, वर्ष 2020 के दो, वर्ष 2021 का एक, वर्ष 2023 और 2024 में भी पांच मामले दर्ज हुए। इनमें मारपीट, बलवा, सरकारी कार्य में बाधा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, पशु क्रूरता और अन्य आरोपों से संबंधित धाराएं शामिल हैं। सभी मामलों में पुलिस की ओर से न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। अफ्फान हसनपुर कोतवाली का हिस्ट्रीशीटर है।