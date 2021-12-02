Amroha News: आंधी के साथ झमाझम बारिश, सड़कें जलमग्न

विज्ञापन

सुबह करीब छह बजे बादल छाने के बाद तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई। आंधी से कई स्थानों पर धान और गन्ने की फसल खेतों में गिर गई। किसानों ने तैयार हो रही फसल को नुकसान की आशंका जताई है। करीब आधे घंटे बाद बारिश थम गई और सुबह करीब 10 बजे धूप निकल आई। हालांकि दिनभर बादल छाए रहे। निचले इलाकों और प्रमुख मार्गों पर जलभराव से आवागमन प्रभावित हुआ। बारिश के बाद धूप निकलने से उमस बढ़ गई।जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विशेषज्ञ पवन शुक्ला ने बताया कि बारिश के चलते अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शुक्रवार को भी कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश की संभावना है। बीच-बीच में धूप निकल सकती है। मौसम साफ होने के बाद उमस और तेज धूप परेशान कर सकती है।