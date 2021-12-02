फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Health Department team forgot its file in a sealed shop, then broke the seal.

Amroha News: सील दुकान में अपनी फाइल भूली स्वास्थ्य विभाग की टीम, फिर तोड़ी सील

Fri, 09 Oct 2026 12:29 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Fri, 09 Oct 2026 12:29 AM IST
विज्ञापन
Health Department team forgot its file in a sealed shop, then broke the seal.
रजबपुर। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई के दौरान सील की गई दुकान की सील कुछ ही मिनट बाद अपनी फाइल निकालने के लिए तोड़ने का मामला चर्चा में आ गया। भवालपुर अड्डे के पास असावर मार्ग पर बुधवार शाम स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक डॉक्टर की दुकान पर छापा मारकर उसे सील किया था। कार्रवाई के करीब 10 मिनट बाद टीम को याद आया कि कर्मचारियों की एक फाइल दुकान के अंदर रह गई है।
विज्ञापन


टीम दोबारा मौके पर पहुंची और लोगों से फाइल के बारे में जानकारी की। पता नहीं चलने पर स्वास्थ्यकर्मियों ने दुकान की सील तोड़कर शटर उठाया। अंदर फाइल मिलने के बाद उसे बाहर निकाल लिया गया। इसी दौरान ग्रामीणों ने टीम की गाड़ी को घेर लिया और किसान यूनियन जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कार्रवाई का विरोध किया।
विज्ञापन

मौके पर काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। विरोध को देखते हुए टीम ने आगे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की और वापस लौट गई। टीम जिस बुलेरो वाहन से पहुंची थी, उस पर एसीएमओ का लोगो लगा था। मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। सीएमओ डॉ. रमाकांत सागर ने बताया कि मामला संज्ञान में नहीं आया है। जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed