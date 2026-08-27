Amroha News: घर के बाहर खेल रही बच्ची पर कुत्ते का हमला, घायल

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गांव सोहरका निवासी किसान टेकचंद सिंह की बेटी जोगिंद्री (10) गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में कक्षा पांच की छात्रा है। बुधवार सुबह करीब सात बजे वह घर के बाहर अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। उसी दौरान अचानक एक कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया और उसे कई जगह से काट लिया। बच्ची की चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर दौड़े। ग्रामीणों ने डंडों से कुत्ते को भगाकर बच्ची को छुड़ाया। ग्रामीण लहूलुहान अवस्था में छात्रा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। सीएचसी के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. ध्रुवेंद्र सिंह ने बताया कि बच्ची को एंटी-रेबीज की डोज दी है। इस घटना के बाद से गांव में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष और दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से गांव में घूम रहे खूंखार कुत्तों को पकड़ाने की मांग की है। एसडीएम हिमांशु उपाध्याय का कहना है कि कुत्तों को पकड़वाया जाएगा।