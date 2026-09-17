Amroha News: अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार किसान की मौत

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जनपद अमरोहा के थाना आदमपुर अंतर्गत गांव मुबारिजपुर निवासी राजपाल (28) बुधवार शाम कस्बा गवां से अपने गांव लौट रहे थे। जैसे ही वह गांव सिरसा के नजदीक पहुंचे, अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।हादसे की जानकारी होने पर पहुंचे परिजन उसे इलाज के लिए हायर सेंटर ले जा रहे थे, तभी रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। किसान की मौत की खबर से घर में कोहराम मच गया। पत्नी नीलम और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।सीओ अंकित मिश्रा ने बताया कि सड़क हादसे में युवक की मौत हुई है। रजपुरा पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। संवाद