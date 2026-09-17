Amroha News: खेत पर जा रही बुजुर्ग महिला की ट्रेन की चपेट में आने से मौत

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परिजनों के अनुसार कृष्णा देवी दिवंगत संतराम सिंह की पत्नी थीं। बुधवार सुबह घर से रेलवे लाइन पार कर खेत पर हरा चारा लेने जा रही थीं। इसी दौरान डाउन लाइन पर आ रही कामाख्या एक्सप्रेस की चपेट में आ गईं। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर परिजन और पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। परिजनों ने बताया कि कृष्णा देवी के परिवार में दो बेटे और दो बेटियां हैं और सभी विवाहित हैं। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में मातम छा गया। सीओ अवधभान भदौरिया ने बताया कि मामले में परिजनों की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

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कैलसा (अमरोहा)। देहात थाना क्षेत्र के गांव लोधीपुर बंजारा निवासी 65 वर्षीय कृष्णा देवी की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया है।