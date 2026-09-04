Amroha News: डेंगू से जंग की तैयारी, जिला अस्पताल में बना 10 बेड का वार्ड
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:31 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:31 AM IST
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अमरोहा। बरसात में डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिला अस्पताल में डेंगू मरीजों के लिए 10 बेड का वार्ड तैयार किया गया है। मरीजों को मच्छरों से बचाने के लिए मच्छरदानियों की भी व्यवस्था की गई है। जोया सीएचसी में भी डेंगू वार्ड तैयार किया गया है।
जिले में स्वाइन फ्लू के तीन मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू और स्वाइन फ्लू के लिए अलग-अलग वार्ड बनाए हैं। डेंगू या स्वाइन फ्लू के लक्षण मिलने पर मरीजों को अलग रखकर उपचार दिया जाएगा, ताकि संक्रमण न फैले। बृहस्पतिवार को जिला अस्पताल में सात लोगों की डेंगू जांच की गई, लेकिन सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई। अभी जिले में डेंगू का कोई मरीज नहीं मिला है।
सीएमएस डॉ. एके भंडारी ने बताया कि स्वाइन फ्लू और डेंगू मरीजों के लिए 10-10 बेड के दो वार्ड तैयार किए गए हैं। अस्पताल में दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था भी की गई है।
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जिले में स्वाइन फ्लू के तीन मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू और स्वाइन फ्लू के लिए अलग-अलग वार्ड बनाए हैं। डेंगू या स्वाइन फ्लू के लक्षण मिलने पर मरीजों को अलग रखकर उपचार दिया जाएगा, ताकि संक्रमण न फैले। बृहस्पतिवार को जिला अस्पताल में सात लोगों की डेंगू जांच की गई, लेकिन सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई। अभी जिले में डेंगू का कोई मरीज नहीं मिला है।
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सीएमएस डॉ. एके भंडारी ने बताया कि स्वाइन फ्लू और डेंगू मरीजों के लिए 10-10 बेड के दो वार्ड तैयार किए गए हैं। अस्पताल में दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था भी की गई है।
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