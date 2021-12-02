Amroha News: तिगरी गंगा मेले में बनेंगे चार हजार शौचालय, पशुओं की देखभाल को बनेगा अस्पताल

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हालांकि गंगा मेला नवंबर में शुरू होगा लेकिन उससे पहले ही तैयारियां शुरू की जा रही है। मेला स्थल पर अभी पानी भरा हुआ है। जल्द ही प्रशासन की ओर से धरातल पर तैयारियां शुरू की जाएंगी। मेले में 200 सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। मेले को बीस सेक्टर में बांटा जाएगा। उसके अनुसार ही सफाई कर्मी तैनात किए जाएंगे। जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। पंचायतीराज विभाग की ओर से भी मेले की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मानव मल को चुचैला कला तक पहुंचाने के लिए टैंकरों की व्यवस्था की जाएगी। वहीं, भैंसा बुग्गी और बैलगाड़ियों से आने वाले श्रद्धालुओं के पशुओं की देखभाल के लिए पशु चिकित्सालय भी बनाया जाएगा। मेले में आने वाले पशु को किसी प्रकार की परेशानी होती है, उसके लिए पशु चिकित्सालय बनाया जाएगा। जहां पर उपचार किया जाएगा। मेला स्थल पर सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। जिससे हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। जिला पंचायत राज अधिकारी नितिन कुमार ने बताया मेला स्थल पर 4948 शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा और साफ-सफाई के लिए 200 सफाई कर्मी तैनात किए जाएंगे।

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अमरोहा। प्रशासन ने तिगरी गंगा मेले की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पंचायतीराज विभाग की ओर से मेला स्थल पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 4948 शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा। शौचालयों से निकलने वाले मल को टैंकरों के माध्यम से चुचैला कलां गांव में बने मानव मल प्रबंधन यूनिट में भेजा जाएगा। जिससे मेला स्थल पर सफाई रहे।