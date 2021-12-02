Amroha News: हेपेटाइटिस सी से पाडली के सिपाही की मुरादाबाद में उपचार के दौरान मौत

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बताते हैं गांव निवासी किसान सुरेंद्र सिंह के बेटे दुर्जन सिंह वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में सिपाही के पद पर चयनित हुए थे। वर्तमान में उनकी तैनाती जनपद रामपुर में चल रही थी। पिछले पांच माह से हेपेटाइटिस सी से जूझ रहे थे। परिजनों ने बताया कि दुर्जन सिंह पिछले करीब पांच महीनों से हेपेटाइटिस सी से पीड़ित थे। बीमारी का पता चलते ही उनका इलाज शुरू कर दिया गया था। उनका उपचार मुरादाबाद के अस्पताल में चल रहा था। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी हालत में सुधार नहीं हो सका और उपचार के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। सिपाही के निधन से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मृतक अपने पीछे उनकी पत्नी काजल और महज ढाई माह की एक मासूम बेटी को रोता-बिलखता छोड़ गए हैं। इतनी कम उम्र में और बच्ची के जन्म के कुछ ही समय बाद पिता का साया उठ जाने से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।सिपाही का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके पैतृक गांव पाडली पहुंचा, वहां कोहराम मच गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण, रिश्तेदार और स्थानीय पुलिसकर्मी उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। गमगीन माहौल के बीच क्षेत्र के गंगा घाट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस विभाग के अधिकारियों और साथियों ने भी दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सिपाही की पत्नी काजल ने हेपेटाइटिस सी होने की पुष्टि की।