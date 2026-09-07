Amroha News: हसनपुर, ढबारसी, आदमपुर व रहरा में गिरे पांच मकान, महिला घायल

विज्ञापन

पहला मामला रहरा के गांव फूलपुर का है, जहां रविवार सुबह बारिश के चलते सावित्री देवी का कच्चा मकान अचानक गिर गया। यहां गनीमत रही कि कोई चपेट में नहीं आया। घरेलू सामान नष्ट हो गया। वहीं, तुगलकाबाद में आसिम और झुंडी माफी गांव में हरज्ञान सिंह के मकान भी बारिश की भेंट चढ़ गए।मकान गिरने से घरों में रखा सारा घरेलू सामान, राशन और कीमती वस्तुएं मलबे के नीचे दबकर नष्ट हो गईं। गनीमत यह रही कि हादसों के वक्त परिवार के लोग समय रहते बाहर निकल आए, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई और बड़ा हादसा टल गया। पीड़ितों ने प्रशासन से मलबे का मुआयना कराकर आर्थिक सहायता और आवास योजना का लाभ देने की गुहार लगाई है।