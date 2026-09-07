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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Five houses collapsed in Hasanpur, Dhabarsi, Adampur, and Rahra; a woman was injured.

Amroha News: हसनपुर, ढबारसी, आदमपुर व रहरा में गिरे पांच मकान, महिला घायल

Mon, 07 Sep 2026 02:12 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:12 AM IST
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Five houses collapsed in Hasanpur, Dhabarsi, Adampur, and Rahra; a woman was injured.
हसनपुर। क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश गरीब परिवारों के लिए आफत बनकर बरस रही है। रविवार सुबह बारिश के कारण हसनपुर तहसील क्षेत्र के अलग-अलग गांवों में तीन मकान ढह गए। जबकि एक ढबारसी और एक मकान आदमपुर के मरोरा गांव में गिर गया। इसमें एक महिला घायल हो गई । पीड़ितों परिवारों को भारी नुकसान हुआ है।
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पहला मामला रहरा के गांव फूलपुर का है, जहां रविवार सुबह बारिश के चलते सावित्री देवी का कच्चा मकान अचानक गिर गया। यहां गनीमत रही कि कोई चपेट में नहीं आया। घरेलू सामान नष्ट हो गया। वहीं, तुगलकाबाद में आसिम और झुंडी माफी गांव में हरज्ञान सिंह के मकान भी बारिश की भेंट चढ़ गए।
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मकान गिरने से घरों में रखा सारा घरेलू सामान, राशन और कीमती वस्तुएं मलबे के नीचे दबकर नष्ट हो गईं। गनीमत यह रही कि हादसों के वक्त परिवार के लोग समय रहते बाहर निकल आए, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई और बड़ा हादसा टल गया। पीड़ितों ने प्रशासन से मलबे का मुआयना कराकर आर्थिक सहायता और आवास योजना का लाभ देने की गुहार लगाई है।
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