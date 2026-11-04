पटाखे जलाते समय बरतें सावधानी, बच्चों को अकेले न छोड़ें : एसपी

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एसपी लखन सिंह यादव ने बताया कि पटाखे हमेशा खुले और सुरक्षित स्थान पर जलाएं। बच्चों को पटाखे जलाते समय अकेला न छोड़ें। उनके साथ किसी वयस्क का होना जरूरी है। पटाखे जलाने के स्थान पर पानी और बालू की व्यवस्था रखें। दीपक और मोमबत्ती ज्वलनशील वस्तुओं से दूर रखें। बंद कमरों, घरों के अंदर और वाहनों में पटाखे न जलाएं। पेट्रोल पंप, गैस गोदाम और ज्वलनशील पदार्थों के आसपास आतिशबाजी न करें। पटाखे हाथ में पकड़कर न जलाएं और न ही दूसरों की ओर फेंकें। ढीले और सिंथेटिक कपड़े पहनकर पटाखे जलाने से भी बचें। एसपी ने आपात स्थिति में फायर सर्विस के 101 और पुलिस सहायता के लिए 112 नंबर पर संपर्क करने की अपील की है।