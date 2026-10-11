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Amroha News: सरकार को आयकर देने वालीं भी ले रहीं विधवा पेंशन

Sun, 11 Oct 2026 02:44 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:44 AM IST
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Even those who pay income tax to the government are availing of the widow pension.
अमरोहा। जिले में विधवा पेंशन का लाभ लेने वाली 22 महिलाएं आयकरदाता पाई गई हैं। इनके पात्रता सत्यापन के लिए विभाग की ओर से सूची आयकर विभाग मुरादाबाद भेजी गई थी, लेकिन अभी तक जांच पूरी नहीं हो सकी है। सत्यापन में देरी होने से विभागीय स्तर पर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है। संबंधित विभाग की ओर से सूची का सत्यापन कराने के लिए डीएम के स्तर से रिमाइंडर पत्र भेजने की तैयारी है। जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि संबंधित महिलाएं विधवा पेंशन की पात्र हैं या नहीं हैं।
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जनपद में वर्तमान में 40,760 महिलाएं निराश्रित पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं। सरकार की ओर से प्रत्येक पात्र महिला को प्रतिमाह एक हजार रुपये की पेंशन सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। हाल ही में प्रदेश स्तर पर नियोजन विभाग द्वारा कराई गई जांच में प्रदेश भर में 7,077 ऐसी महिलाएं सामने आईं, जिन्होंने आयकर रिटर्न दाखिल किया था, लेकिन इसके बावजूद वे विधवा पेंशन का लाभ ले रही थीं। अमरोहा जिले में ऐसी 22 महिलाओं की पहचान हुई है।
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शासन से सूची प्राप्त होने के बाद जिला प्रोबेशन विभाग ने जांच प्रक्रिया शुरू की, लेकिन मामला आयकर विभाग से संबंधित होने के कारण विभाग ने स्वयं जांच कराने में असमर्थता जताई। जिला प्रोबेशन अधिकारी आरके सिंह ने इस संबंध में जिलाधिकारी को अवगत कराया और आयकर विभाग से जांच कराने की आवश्यकता बताई। इसकी सूची आयकर विभाग को चार माह पहले भेजी गई थी, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है।
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आयकर विभाग को सत्यापन के लिए सूची भेजी गई लेकिन अभी तक वहां से कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। अब डीएम स्तर से रिमाइंडर भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि संबंधित महिलाएं पेंशन की पात्र हैं या नहीं। रिपोर्ट आने के बाद शासन के निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
-राकेश कुमार सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी
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