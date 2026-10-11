Amroha News: साहू जगदीश सरन की जयंती पर मेधावियों को किया गया सम्मानित

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गुरुकुल पूठ के अधिष्ठाता स्वामी अखिलानंद सरस्वती के ब्रह्मत्व में आर्य समाज अमरोहा के सहयोग से यज्ञ हुआ। इसमें प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष लीलाधर अरोड़ा, मंत्री योगेश कुमार जैन, उपमंत्री मुन्नालाल गुप्ता, कोषाध्यक्ष उमेश कुमार गुप्ता, सदस्य राजनाथ सिंह गोयल और सिद्धार्थ अग्रवाल तथा प्राचार्य प्रोफेसर वीर वीरेंद्र सिंह ने सपरिवार आहुति दी।एमएलसी डॉ. जयपाल सिंह व्यस्त ने कहा कि साहू जगदीश सरन ने शिक्षा, स्वास्थ्य और समाजसेवा के क्षेत्र में अपना सर्वस्व समर्पित किया। उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा।कला, वाणिज्य और विज्ञान संकाय में स्नातक स्तर पर सर्वोच्च अंक पाने वालों को अभिनंदन कुमार जैन स्मृति प्रतिभा पुरस्कार दिया गया। स्नातक और परास्नातक स्तर पर तीनों संकायों में सर्वोच्च अंक पाने वाले विद्यार्थियों को सुमित कुमार जैन स्मृति प्रतिभा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खुशी यादव और प्रीत चौधरी को डॉ. हरिओम अग्रवाल लोकतंत्र सेनानी स्मृति क्रीड़ा पुरस्कार मिला।राष्ट्रीय सेवा योजना और खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को भी पुरस्कृत किया गया। एनएसएस प्रभारी डॉ. पीयूष कुमार शर्मा को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। सत्र 2024-25 में विभिन्न पाठ्यक्रमों में सर्वोच्च अंक पाने वाले विद्यार्थियों को भी पुरस्कार दिए गए। संचालन संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉ. अरविंद कुमार ने किया। शुभारंभ वंदे मातरम् और समापन राष्ट्रगान से हुआ। संवाद