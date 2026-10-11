फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   12-year-old boy reaches dhaba with 42,000 from home; blows 2,500 on burgers and tea.

Amroha News: घर से 42 हजार लेकर ढाबे पर पहुंचा 12 वर्षीय किशोर, बर्गर-चाय पर उड़ा दिए 2500 रुपये

Sun, 11 Oct 2026 02:57 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:57 AM IST
विज्ञापन
12-year-old boy reaches dhaba with 42,000 from home; blows 2,500 on burgers and tea.
डिडौली(अमरोहा)। संभल जिले का 12 वर्षीय किशोर घर में रखे 42 हजार रुपये लेकर शुक्रवार देर शाम डिडौली स्थित राजा जी ढाबे पर पहुंच गया। उसने बर्गर और चाय पीने के बाद करीब 2500 रुपये खर्च कर दिए। संदिग्ध हालत में घूमते देख दुकानदार ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने किशोर से पूछताछ कर परिजनों को बुलाया और शेष 39500 रुपये उन्हें सौंप दिए।
विज्ञापन

सीओ सिटी डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि संभल जिले के एचोड़ा कंबोह थाना क्षेत्र के गांव नहरौली निवासी आकिल मजदूरी करते हैं। उनका 12 वर्षीय बेटा अजीम बीते सप्ताह गांव के कुछ युवकों के साथ डिडौली स्थित राजा जी ढाबे पर आया था। शुक्रवार देर शाम वह माता-पिता आकिल और शाहीन को बिना बताए घर में निर्माण का काम कराने के लिए रखे 42 हजार रुपये लेकर ढाबे पर पहुंच गया। ढाबे पर पहुंचने के बाद किशोर ने बर्गर और चाय पी। इस दौरान उसने करीब 2500 रुपये खर्च कर दिए। इसके बाद वह घूमने लगा।
विज्ञापन

किशोर की स्थिति देखकर एक दुकानदार को शक हुआ तो उसने पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस किशोर को कोतवाली ले आई। पूछताछ के दौरान किशोर ने अपने घर का पता बताया। इसके बाद पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। जानकारी मिलने पर पहुंचे परिजन किशोर को अपने साथ ले गए। किशोर घर से 42 हजार रुपये लेकर आया था। उसने 2500 रुपये खर्च कर दिए थे। शेष 39500 रुपये परिजनों के सुपुर्द कर दिए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed