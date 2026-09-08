Amroha News: हाईवे के बीच आ गया आठ फीट का अजगर, थमी रफ्तार
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:03 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:03 AM IST
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डिडौली। जोया कस्बे के नारंगपुर चौराहे से आगे हाईवे पर सोमवार तड़के करीब चार बजे आठ से दस फीट लंबा अजगर निकल आने से हड़कंप मच गया। हाईवे के बीच पहुंचते ही कुछ देर वाहनों की रफ्तार थम गई और दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। राहगीर व वाहन सवार दूर खड़े होकर उसका वीडियो बनाने लगे।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, एक ढाबे के सामने अचानक अजगर सड़क पर आ गया। तेज रोशनी के बीच वह धीरे-धीरे हाईवे पार करता रहा। उसे देखकर बाइक और कार सवारों ने वाहन रोक दिए। काफी देर तक अजगर सड़क पर रेंगता रहा, लेकिन किसी ने उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं की। बाद में वह खुद झाड़ियों की ओर चला गया।
अजगर के हाईवे पर आने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने और अजगर को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की मांग की है। डीएफओ राजीव कुमार ने बताया कि टीम भेजकर मामले की जानकारी कराई जाएगी।
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प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, एक ढाबे के सामने अचानक अजगर सड़क पर आ गया। तेज रोशनी के बीच वह धीरे-धीरे हाईवे पार करता रहा। उसे देखकर बाइक और कार सवारों ने वाहन रोक दिए। काफी देर तक अजगर सड़क पर रेंगता रहा, लेकिन किसी ने उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं की। बाद में वह खुद झाड़ियों की ओर चला गया।
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अजगर के हाईवे पर आने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने और अजगर को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की मांग की है। डीएफओ राजीव कुमार ने बताया कि टीम भेजकर मामले की जानकारी कराई जाएगी।
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