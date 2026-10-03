Amroha News: त्योहारों पर शहर में बदलेगा ई-रिक्शा का रूट, बाजार में प्रवेश पर रोक
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:35 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:35 AM IST
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अमरोहा। आगामी त्योहारों को देखते हुए शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम और जाम मुक्त रखने के लिए पुलिस ने ई-रिक्शा चालकों के साथ बैठक की। शुक्रवार को पुलिस लाइन अमरोहा के मंडी परिसर स्थित गोष्ठी सभागार में ई-रिक्शा चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए। बाजार में त्योहारों के दौरान वन-वे व्यवस्था लागू रहने की जानकारी भी दी गई।
टीआई राजेंद्र सिंह के मुताबिक ई-रिक्शा चालक बटवाल नल चौराहा और टीपीनगर की ओर से बाजार में प्रवेश करेंगे। कोतवाली की ओर से किसी भी ई-रिक्शा को बाजार में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। बटवाल नल और टीपीनगर की ओर से आने वाले ई-रिक्शा अंबेडकर तिराहा, बिजलीघर, गांधी मूर्ति अथवा साबीलात-चूना भट्टी की ओर से मुख्य मार्ग पर आवागमन करेंगे। सड़क पर ई-रिक्शा खड़ा कर सवारी नहीं भरने और वाहनों पर पंजीकरण नंबर प्लेट लगाने के निर्देश दिए गए। चालकों को ई-रिक्शा में दायां तरफ जाली लगवाने के लिए भी कहा गया। चालकों को वाहनों की फिटनेस अवधि खत्म होने पर संचालन बंद करने, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने व सर्दी के मौसम में ई-रिक्शा में रिफ्लेक्टर लाइट लगवाने का निर्देश दिया गया। हादसे में घायल व्यक्ति को तत्काल अस्पताल पहुंचाने के लिए राहगीर योजना की जानकारी देकर चालकों से मदद करने की अपील की गई। उन्होंने बताया कि चालकों के साथ हर माह बैठक होगी और आदेशों की जानकारी देने के लिए उनका समूह बनाया जाएगा।
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टीआई राजेंद्र सिंह के मुताबिक ई-रिक्शा चालक बटवाल नल चौराहा और टीपीनगर की ओर से बाजार में प्रवेश करेंगे। कोतवाली की ओर से किसी भी ई-रिक्शा को बाजार में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। बटवाल नल और टीपीनगर की ओर से आने वाले ई-रिक्शा अंबेडकर तिराहा, बिजलीघर, गांधी मूर्ति अथवा साबीलात-चूना भट्टी की ओर से मुख्य मार्ग पर आवागमन करेंगे। सड़क पर ई-रिक्शा खड़ा कर सवारी नहीं भरने और वाहनों पर पंजीकरण नंबर प्लेट लगाने के निर्देश दिए गए। चालकों को ई-रिक्शा में दायां तरफ जाली लगवाने के लिए भी कहा गया। चालकों को वाहनों की फिटनेस अवधि खत्म होने पर संचालन बंद करने, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने व सर्दी के मौसम में ई-रिक्शा में रिफ्लेक्टर लाइट लगवाने का निर्देश दिया गया। हादसे में घायल व्यक्ति को तत्काल अस्पताल पहुंचाने के लिए राहगीर योजना की जानकारी देकर चालकों से मदद करने की अपील की गई। उन्होंने बताया कि चालकों के साथ हर माह बैठक होगी और आदेशों की जानकारी देने के लिए उनका समूह बनाया जाएगा।
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