Amroha News: बेटी को इंसाफ मिल गया, उम्रकैद की खबर सुन भावुक हुए पिता

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

पिता ने बताया कि फैसला सुनाए जाने के दौरान वह मेरठ में थे। आरोप लगाया कि बंटी के परिजनों और रिश्तेदारों ने कई बार समझौते का दबाव बनाया और धमकियां दीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वह पत्नी के साथ हर सुनवाई पर अदालत पहुंचे। परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के लिए खेतीबाड़ी के साथ गाड़ी भी चलाते हैं। उन्होंने कहा कि बेटी के साथ हुई घटना का दर्द हमेशा रहेगा, लेकिन दोषी को सजा मिलने से न्याय का भरोसा मजबूत हुआ है। संवाद15 दिन जिला अस्पताल में चला इलाजपिता के मुताबिक, घटना के बाद बेटी की हालत बेहद खराब हो गई थी। उसे 15 दिन तक जिला अस्पताल में भर्ती रखकर इलाज कराया गया। इसके बाद आठ दिन निजी अस्पताल में भी उपचार कराना पड़ा। बेटी के इलाज पर 25 हजार रुपये से अधिक खर्च हुए। उन्होंने बताया कि परिवार में पत्नी के अलावा दो बेटे और दो बेटियां हैं। पीड़िता तीसरे नंबर की संतान है।