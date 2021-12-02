Amroha News: दिल्ली आंदोलन में जाने से रोकने को किसान नेता नजरबंद

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उधर, भाकियू टिकैत के प्रदेश उपाध्यक्ष दानवीर सिंह ने कार्यकर्ताओं से शनिवार को जिला मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन कर डीएम को ज्ञापन देने की अपील की। उन्होंने इसमें शामिल होने में बहानेबाजी न करने की चेतावनी भी दी। संवाद

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मंडी धनौरा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर शनिवार को दिल्ली में होने वाले सीजेपी के आंदोलन में जाने से रोकने के लिए पुलिस ने भाकियू असली के मंडल अध्यक्ष डूंगर सिंह और जिला प्रवक्ता नरेश कुमार को शुक्रवार रात घर पर नजरबंद कर दिया।