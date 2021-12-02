Amroha News: यूपी बोर्ड परीक्षा का मॉडल पेपर जारी, अब परखें अपनी तैयारी

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राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. निशांत कुमार यादव ने बताया कि मॉडल पेपर परीक्षा की तरह हल करने से समय प्रबंधन और कमजोर विषयों की तैयारी सुधारने में मदद मिलेगी। प्रश्नपत्र हल करने के बाद विद्यार्थी उत्तरों का मूल्यांकन कर कठिन सवालों का दोबारा अभ्यास करें।उधर, यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए परीक्षा केंद्र निर्धारित करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। विद्यालयों की सुविधाओं और भौतिक सत्यापन के आधार पर अनंतिम सूची तैयार की जा रही है। 21 सितंबर को सूची जिला केंद्र निर्धारण समितियों के सामने सार्वजनिक समीक्षा के लिए रखी जाएगी। परीक्षा केंद्र बनने के अयोग्य और मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई वाले विद्यालयों की अलग सूची 23 सितंबर को परिषद की वेबसाइट और जिला विद्यालय निरीक्षक के पोर्टल पर प्रदर्शित होगी। परीक्षा केंद्र निर्धारण या छात्र आवंटन संबंधी आपत्तियां 28 सितंबर तक ऑनलाइन दर्ज कराई जा सकेंगी।डीआईओएस दशानंद शर्मा ने बताया कि 17 अक्तूबर को स्वीकृत केंद्रों और विद्यार्थियों के केंद्र आवंटन की जानकारी सार्वजनिक होगी। निर्धारित क्षमता से अधिक परीक्षार्थियों के आवंटन पर 22 अक्तूबर तक आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी। आपत्तियों के निस्तारण के बाद परिषद 29 अक्तूबर को परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची जारी करेगा। विद्यार्थियों को मॉडल पेपर से अभ्यास के साथ परीक्षा केंद्र संबंधी जानकारी के लिए परिषद की वेबसाइट देखते रहना चाहिए।