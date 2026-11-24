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राष्ट्र सेवी संगठन के संयोजक व किसान कृष्ण कुमार शर्मा का कहना है कि शनिवार को लगभग तीन घंटे, रविवार को आठ घंटे और सोमवार को पांच घंटे तक मिल में पेराई बंद रही। इसके चलते अपनी बारी का इंतजार कर रहे किसान बढ़ती सर्दी के बीच खुले आसमान के नीचे रातें गुजारने को विवश हैं।किसानों ने चेतावनी दी कि यदि व्यवस्था में जल्द सुधार नहीं हुआ तो किसानों के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने मांग की कि गन्ना विभाग मिल की क्षमता के अनुसार ही पर्चियां जारी करे और तौल प्रक्रिया में 8 से 10 घंटे से अधिक समय न लगे।वहीं, चीनी मिल के मुख्य गन्ना अधिकारी आकाश तिवारी ने बताया कि बॉयलर की मोटर में खराबी आने से पेराई प्रभावित हुई थी। उन्होंने आश्वस्त किया कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी और उनसे मिल को साफ-सुथरा व ताजा गन्ना आपूर्ति करने की अपील की।