Amroha News: सामूहिक दुष्कर्म की हर कड़ी से जुड़ रहा सीआरपीएफ का हेड कांस्टेबल मोहित

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पुलिस की जांच के मुताबिक मोहित ने फेसबुक के जरिये युवती से दोस्ती की थी। दोनों के बीच बातचीत बढ़ने के बाद मोहित उसे घूमने के बहाने हरियाणा से अपने साथ लेकर आया। इसके बाद वह युवती को कार से लेकर मेरठ पहुंचा, जहां अलवर (राजस्थान) निवासी सीआरपीएफ इंस्पेक्टर लालाराम यादव को भी कार में बैठा लिया। सोमवार रात तीनों मेरठ में रुके। मंगलवार शाम को तीनों हसनपुर पहुंचे। हसनपुर में पहले से मौजूद कोतवाली में तैनात दरोगा संजय तोमर को भी मोहित ने कार में बैठा लिया। इसके बाद सभी झूलपुरी स्थित फार्म हाउस पहुंचे और वहां कमरे लिए। कुछ देर बाद मुजफ्फरनगर के फुगाना क्षेत्र निवासी सिपाही प्रमोद कुमार खाना और शराब लेकर फार्म हाउस पहुंचा। पुलिस के अनुसार फार्म हाउस में रात को सभी ने खाना खाया और शराब पी। जांच में मोहित और दरोगा संजय तोमर के बीच पहले से गहरी दोस्ती होने की बात भी सामने आई है।लालाराम के परिजनों का आरोप, तबादला कराने का झांसा देकर मोहित ने बुलाया थासामूहिक दुष्कर्म में गिरफ्तार सीआरपीएफ इंस्पेक्टर लालाराम यादव के परिजन शुक्रवार रात हसनपुर कोतवाली पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। परिजनों ने आरोप लगाया कि हेड कांस्टेबल मोहित ने असम से तबादला करवाने का झांसा देकर उन्हें मेरठ बुलाया था। मेरठ में किसी मंत्री से मुलाकात कराने की बात कही थी। इसके बाद अमरोहा ले आया था। पुलिस अब इस दावे की भी जांच कर रही है कि लालाराम को मेरठ बुलाने के पीछे वास्तव में तबादले और किसी मंत्री से मुलाकात का आश्वासन दिया गया था या नहीं। अभी तक पूरी घटना में मोहित की भूमिका अहम रही है। एसपी लखन सिंह यादव ने बताया कि प्रकरण में तभी तथ्यों पर जांच चल रही है।