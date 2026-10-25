क्रिकेट : आदित्य चाहल के शतक से अहमद तुर्की क्लब की टीम जीती

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अहमद तुर्की क्लब की जीत के हीरो आदित्य चाहल रहे, जिन्होंने 65 गेंदों में 126 रन की विस्फोटक पारी खेलकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। उनके शतक के दम पर टीम ने निर्धारित 20 ओवर में चार विकेट खोकर 197 रन बनाए। जवाब में जीआरपी इलेवन की टीम सात विकेट पर 189 रन ही बना सकी।अहमद तुर्की क्लब की ओर से आदित्य चाहल ने शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी की। उन्होंने अपनी पारी में 11 चौके और नौ छक्के लगाए। दूसरे छोर पर रमीज ने 39 गेंदों में नाबाद 38 रन बनाकर उनका अच्छा साथ दिया।दोनों बल्लेबाजों के योगदान से टीम 197 रन के चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचने में सफल रही। जीआरपी इलेवन की टीम की ओर से हैदर ने दो विकेट लिए, जबकि सुहैल और आलम को एक-एक विकेट मिला।198 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जीआरपी इलेवन की शुरुआत खराब रही। शुरुआती विकेट गिरने के बाद सलमान अकरम ने 37 गेंदों में 55 रन बनाए, जबकि सनीब ने 27 गेंदों में 44 रन की तेजतर्रार पारी खेली। दोनों बल्लेबाजों ने टीम को मुकाबले में बनाए रखा, लेकिन नियमित अंतराल पर विकेट गिरने से दबाव बढ़ता गया।अहमद तुर्की क्लब की टीम की ओर से अदनान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चार ओवर में 33 रन देकर तीन विकेट झटके। सलमान खान ने भी दो विकेट लेकर जीत में अहम योगदान दिया। अंतिम ओवरों में सुहैल ने 12 गेंदों में 28 रन बनाकर अंतर कम करने की कोशिश की, लेकिन टीम लक्ष्य से आठ रन दूर रह गई।