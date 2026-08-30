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Amroha News: हादसे के बाद विवाद, लूट की सूचना निकली गलत

Sun, 30 Aug 2026 01:34 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Sun, 30 Aug 2026 01:34 AM IST
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Controversy follows accident; report of robbery turns out to be false.
बछरायूं। थाना क्षेत्र के जाटों वाली के पास लूट की सूचना से पुलिस में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस की जांच में लूट की घटना नहीं मिली। जांच में सड़क हादसे के बाद दो पक्षों में विवाद की बात सामने आई।
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एसपी लखन सिंह ने बताया कि ढाको वाली निवासी रवि अपने बहनोई नरोत्तम निवासी चक लाठीरा, हापुड़ के साथ बाइक से लौट रहा था। रास्ते में शराब पीने के बाद जाटों वाली के पास उनकी बाइक सामने से आ रही बाइक से टकरा गई। दूसरी बाइक पर शोएब, आरिफ, मतलब और दो अन्य लोग सवार थे। कहासुनी के बाद दोनों पक्ष आगे चले गए।
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आगे सड़क खराब और अंधेरा होने के कारण बाइक गिरने से शोएब और आरिफ घायल हो गए। इसके बाद उन्होंने चार हजार रुपये, सोने की हसली और चांदी की तगड़ी लूटे जाने की सूचना दी। पुलिस जांच में लूट की बात गलत निकली। विवाद के दौरान मोबाइल गिरने की बात सामने आई है। संवाद
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