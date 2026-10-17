Amroha News: जमीन के अभाव में अटके 18 स्वास्थ्य उपकेंद्रों के निर्माण

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प्रत्येक उपकेंद्र के निर्माण पर करीब 41 लाख रुपये खर्च होंगे। निर्माण की जिम्मेदारी जिला पंचायत की ओर से नामित संस्था को दी गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में किराए के भवनों में 49 सब सेंटर संचालित थे। इनमें 15 को ग्राम समाज की भूमि पर भवन बनाकर शिफ्ट कर दिया गया, जबकि 33 अब भी किराए के भवनों में चल रहे हैं।इन केंद्रों पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ), एएनएम और आशा कार्यकर्ता ग्रामीणों को प्राथमिक उपचार देती हैं। यहां एचआईवी, हीमोग्लोबिन, यूरिन, टाइफाइड, डेंगू-मलेरिया, पीलिया, वायरल और हेपेटाइटिस समेत 14 प्रकार की जांच की सुविधा है। 18 नए उपकेंद्र ग्राम समाज की भूमि पर बनने से किराए के भवनों की निर्भरता कम होगी और ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। फिलहाल जमीन उपलब्ध नहीं होने से निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है।इन गांवों में बनाए जाएंगे उपकेंद्रअमरोहा। गजरौला ब्लॉक के खाईखेड़ा, रखेड़ा, सुनपुरा कला, जोया ब्लॉक के इकौंदा, चक्कालीलेट, शकरपुर समसपुर, हैबतपुर, प्रभुवन, असगरीपुर, धनौरा ब्लॉक के शहजादपुर, फौलादपुर, मुकारमपुर, नवाबपुर भूड़ तथा गंगेश्वरी ब्लॉक के मदारीपुर, दमगढ़ी, खनोरा, फतेहपुर खादर और मलकपुर शामिल हैं।....स्वास्थ्य विभाग ने पांच सब सेंटरों के लिए जो जमीन मुहैया कराई थी। वह उस श्रेणी में किसी के नाम ट्रांसफर नहीं हो सकती। अब दोबारा से जमीन तलाश करने के लिए पत्र भेजा गया है। अब एक भी सेंटर के लिए जमीन नहीं मिली है। हालांकि ग्राम प्रशासकों से भी संपर्क किया जा रहा है।-डॉ. आरके सिंह, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत