Amroha News: चौधरी ग्रुप ने एचएस इलेक्ट्रिकल्स को तीन विकेट से हराया

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टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए एचएस इलेक्ट्रिकल्स ने 20 ओवर में चार विकेट खोकर 144 रन बनाए। विजय गुप्ता छोटू ने 29 गेंदों में दो चौकों व चार छक्कों की मदद से नाबाद 43 रन बनाए। मौसिफ खान ने 11 गेंदों में छह चौकों की मदद से 24 रन, कप्तान हाजी निजाम ने 18 और फरहत दुर्रानी ने 11 रन बनाए। दोनों रिटायर्ड हर्ट होकर लौटे। चौधरी ग्रुप की ओर से रिंकू, नकुल, पीयूष और रिजवान ने एक-एक विकेट लिया।जवाब में रिंकू ने 22 गेंदों में छह चौकों व एक छक्के की मदद से 35 रन बनाकर तेज शुरुआत दी। रिजवान ने 26 गेंदों में 35, दानिश खान ने 17 गेंदों में 27 और सुहैल ने 25 रन बनाए। अंतिम चरण में विकेट गिरने से मुकाबला रोमांचक हो गया। ऐसे में पीयूष ने सात गेंदों में एक चौका व दो छक्कों की मदद से नाबाद 17 रन बनाकर टीम को जीत दिला दी।एचएस इलेक्ट्रिकल्स की ओर से विजय गुप्ता ने चार ओवर में 13 रन देकर दो और जावेद खान ने दो ओवर में 12 रन देकर दो विकेट लिए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके।