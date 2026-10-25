फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Census: Self-enumeration to begin on November 16Census: Self-enumeration to begin on November 16

जनगणना : 16 नवंबर से शुरू होगी स्व-गणना

Sun, 25 Oct 2026 02:38 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:38 AM IST
विज्ञापन
Census: Self-enumeration to begin on November 16Census: Self-enumeration to begin on November 16
अमरोहा। जनगणना-2027 की तैयारियों के तहत प्रगणकों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण कराया जा रहा है। शनिवार को एडीएम एवं जिला जनगणना अधिकारी गरिमा सिंह ने धनौरा तहसील में चल रहे प्रशिक्षण का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशिक्षण व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को आवंटित ब्लॉक के सभी व्यक्तियों की गणना पूरी गुणवत्ता के साथ करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन

एडीएम ने कहा कि जनगणना का कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरा किया जाए। आंकड़े एकत्र करने में निर्धारित मानकों का पालन किया जाए, ताकि प्रक्रिया व्यवस्थित और गुणवत्तापूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। जिले के सभी चार्जों में 22 अक्तूबर से प्रशिक्षण शुरू हुआ है, जिसे दीपावली से पहले पूरा कराने की तैयारी है।
विज्ञापन

--------------
30 नवंबर तक चलेगी स्व-गणना
उत्तर प्रदेश में जनगणना के दूसरे चरण यानी जनसंख्या गणना का कार्य एक दिसंबर 2026 से शुरू होकर एक जनवरी 2027 तक चलेगा। इसके बाद पांच से नौ जनवरी तक पुनरीक्षण दौर आयोजित किया जाएगा। इससे पहले लोग 16 से 30 नवंबर तक आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in के माध्यम से अपने परिवार की स्व-गणना कर सकेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed