Amroha News: कुत्तों से बचने की कोशिश में बाइक सवार गिरे, दो घायल

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असगर अली और अरशद अली बाइक से जा रहे थे। कुत्तों के झुंड ने पीछा कर हमला करने की कोशिश की तो दोनों ने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी। इसी दौरान बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई और दोनों सड़क पर गिर गए।इससे पहले कल्याणपुर निवासी मनोज की पत्नी कुसुम सैनी 13 अगस्त को मायके पतेई खालसा आई थीं। शुक्रवार रात करीब 11:30 बजे उन्होंने दो वर्षीय बेटे गवनीश को बरामदे में सुलाया था। करीब दस मिनट बाद लौटने पर बच्चा गायब मिला। तलाश में पता चला कि लावारिस कुत्ते उसे खींचकर कुछ दूर ले गए और हमला कर दिया। ग्रामीणों ने कुत्तों को भगाकर बच्चे को बचाया। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल से निजी अस्पताल और फिर मेरठ रेफर किया गया। आर्थिक तंगी के चलते परिजन उसे वापस घर लाकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया।घटना के दो दिन बाद कुत्तों के झुंड ने गांव में एक बकरी को भी मार डाला था।