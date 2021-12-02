Amroha News: कुत्तों से बचने की कोशिश में बाइक सवार गिरे, दो घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Fri, 28 Aug 2026 01:59 AM IST
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अमरोहा। जोया ब्लॉक के पतेई खालसा गांव में दो वर्षीय बच्चे पर कुत्तों के हमले की घटना के बाद भी आतंक कम नहीं हुआ है। बृहस्पतिवार को कुत्तों के झुंड ने बाइक सवार दो युवकों पर हमला करने की कोशिश की। बचने के प्रयास में बाइक फिसलने से दोनों युवक चोटिल हो गए। ग्रामीणों ने कुत्तों को भगाकर दोनों को अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया।
असगर अली और अरशद अली बाइक से जा रहे थे। कुत्तों के झुंड ने पीछा कर हमला करने की कोशिश की तो दोनों ने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी। इसी दौरान बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई और दोनों सड़क पर गिर गए।
इससे पहले कल्याणपुर निवासी मनोज की पत्नी कुसुम सैनी 13 अगस्त को मायके पतेई खालसा आई थीं। शुक्रवार रात करीब 11:30 बजे उन्होंने दो वर्षीय बेटे गवनीश को बरामदे में सुलाया था। करीब दस मिनट बाद लौटने पर बच्चा गायब मिला। तलाश में पता चला कि लावारिस कुत्ते उसे खींचकर कुछ दूर ले गए और हमला कर दिया। ग्रामीणों ने कुत्तों को भगाकर बच्चे को बचाया। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल से निजी अस्पताल और फिर मेरठ रेफर किया गया। आर्थिक तंगी के चलते परिजन उसे वापस घर लाकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया।
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घटना के दो दिन बाद कुत्तों के झुंड ने गांव में एक बकरी को भी मार डाला था।
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असगर अली और अरशद अली बाइक से जा रहे थे। कुत्तों के झुंड ने पीछा कर हमला करने की कोशिश की तो दोनों ने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी। इसी दौरान बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई और दोनों सड़क पर गिर गए।
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इससे पहले कल्याणपुर निवासी मनोज की पत्नी कुसुम सैनी 13 अगस्त को मायके पतेई खालसा आई थीं। शुक्रवार रात करीब 11:30 बजे उन्होंने दो वर्षीय बेटे गवनीश को बरामदे में सुलाया था। करीब दस मिनट बाद लौटने पर बच्चा गायब मिला। तलाश में पता चला कि लावारिस कुत्ते उसे खींचकर कुछ दूर ले गए और हमला कर दिया। ग्रामीणों ने कुत्तों को भगाकर बच्चे को बचाया। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल से निजी अस्पताल और फिर मेरठ रेफर किया गया। आर्थिक तंगी के चलते परिजन उसे वापस घर लाकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया।
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घटना के दो दिन बाद कुत्तों के झुंड ने गांव में एक बकरी को भी मार डाला था।