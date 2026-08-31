Amroha News: आर्म रेसलर आदेश बनीं महिलाओं के लिए प्रेरणा

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कुछ महीने पहले उन्होंने प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। अपनी इस शानदार उपलब्धि के बाद भी आदेश भाटी रुकी नहीं, बल्कि उन्होंने अब क्षेत्र की अन्य महिलाओं व युवतियों को भी इस चुनौतीपूर्ण खेल में आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है। वह इन दिनों नियमित रूप से ग्रामीण महिलाओं को आर्म रेसलिंग का प्रशिक्षण दे रही हैं। उनकी इस पहल और मार्गदर्शन से ग्रामीण महिलाओं और बेटियों में खेल के प्रति भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसके चलते वे फिटनेस के साथ-साथ आत्मनिर्भरता की ओर भी मजबूत कदम बढ़ा रही हैं। खेल के मैदान में महिलाओं की यह बढ़ती भागीदारी पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है।खेल के प्रति यह जुनून उन्हें अपने परिवार से विरासत में मिला है। उनके पति धर्मदेव सिंह भाटी भी आर्म रेसलिंग के जाने-माने खिलाड़ी रह चुके हैं और कई पदक अपने नाम कर चुके हैं। खेल के प्रति उनके इसी समर्पण को देखते हुए मई 2025 में मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित 47वीं नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश पुरुष वर्ग की टीम का कप्तान भी बनाया गया था।भाटी दंपती की यह जोड़ी न सिर्फ खुद खेल जगत में नए आयाम गढ़ रही है, बल्कि क्षेत्र की युवा पीढ़ी और महिलाओं को एक नई दिशा दिखाने का सराहनीय कार्य भी कर रही है। संवाद