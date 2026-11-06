Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Teachers submitted a memorandum containing 30 demands, including the restoration of the old pension scheme.

Amroha News: पुरानी पेंशन बहाली समेत 30 मांगों को लेकर शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन

Fri, 06 Nov 2026 02:23 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:23 AM IST
विज्ञापन
Teachers submitted a memorandum containing 30 demands, including the restoration of the old pension scheme.
अमरोहा। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों की समस्याओं को लेकर बृहस्पतिवार को जगदीश सरन हिंदू स्नातकोत्तर महाविद्यालय के शिक्षक संघ ने कलक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित 30 सूत्रीय मांग-पत्र एसडीएम को सौंपा।
विज्ञापन

शिक्षक संघ अध्यक्ष राजकिशोर शुक्ला ने कहा कि शिक्षक उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याएं लंबे समय से लंबित हैं। शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाल करने, सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने, चिकित्सकीय अवकाश दोबारा लागू करने और सुगम स्थानांतरण नीति बनाने की मांग की।
विज्ञापन

इसके अलावा आमेलित शिक्षकों को पुरानी पेंशन का विकल्प, पीएचडी इंक्रीमेंट, प्रोफेसर व वरिष्ठ प्रोफेसर पदनाम, स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों को अनुदान पर लेने और एनपीएस का राज्यांश नियमित जमा कराने की मांग उठाई। सेवानिवृत्त शिक्षकों की पेंशन व जीपीएफ का समय से भुगतान और शोध एवं सेमिनार के लिए अनुदान जारी करने की मांग भी की गई। इस दौरान डॉ. रश्मि गुप्ता, डॉ. राजन लाल, डॉ. हिमांशु शर्मा, डॉ. मोहित शर्मा और डॉ. रणदेव सिंह मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed