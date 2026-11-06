Amroha News: तिगरी मेले में रोस्टर के अनुसार लगेगी डॉक्टरों की ड्यूटी

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15 नवंबर से शुरू होने वाले मेले के लिए स्वास्थ्य विभाग अस्पताल की जमीन चिह्नित कर रहा है। सभी एंबुलेंस में मेडिकल किट उपलब्ध रहेंगी, ताकि आपात स्थिति में तत्काल उपचार मिल सके। एसीएमओ डॉ. विनोद कुमार को स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का नोडल अधिकारी बनाया गया है। सीएमओ डॉ. रमाकांत सागर ने बताया कि मेले में अस्थायी अस्पताल बनेगा, जबकि मुख्य अस्पताल के रूप में सीएचसी गजरौला कार्य करेगी। संवाद

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अमरोहा। तिगरी गंगा मेले में श्रद्धालुओं के लिए दस बेड का अस्थायी अस्पताल बनाया जाएगा। इसमें चिकित्सकों की रोस्टर के अनुसार ड्यूटी लगेगी। ऑक्सीजन सिलिंडर, जरूरी दवाओं और एंबुलेंस की व्यवस्था रहेगी। पीएचसी पर भी एंबुलेंस तैनात की जाएगी।