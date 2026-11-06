Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Draft electoral roll to be published on the 12th

Amroha News: 12 को होगा मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन

Fri, 06 Nov 2026 02:23 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:23 AM IST
विज्ञापन
Draft electoral roll to be published on the 12th
अमरोहा। विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 12 नवंबर को मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन होगा। इसके बाद 11 दिसंबर तक नाम जुड़वाने, हटवाने और संशोधन के लिए दावे-आपत्तियां ली जाएंगी। अंतिम मतदाता सूची चार जनवरी 2027 को जारी होगी।
विज्ञापन

बृहस्पतिवार को कलक्ट्रेट के गांधी सभागार में डीएम एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. नितिन गौड़ की अध्यक्षता में निर्वाचक और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इसमें ईसीआई नेट पोर्टल पर फार्म-6, 6ए, 7 और 8 के निस्तारण तथा लॉगिन आईडी-पासवर्ड से काम करने की प्रक्रिया समझाई गई।
विज्ञापन

प्राप्त दावे-आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर तक होगा। डीएम ने अधिकारियों को आवेदनों का समय से निस्तारण करने और निर्वाचन कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed