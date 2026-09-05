अफ्फान हत्याकांड : हत्यारों की तलाश में ताबड़तोड़ दबिश, दो हिरासत में

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पुलिस की कई टीमें आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। उनके मोबाइल नंबरों की गतिविधियां खंगालने के साथ करीबियों और संपर्क में रहने वालों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि वारदात के बाद आरोपी कहां पहुंचे और किसने उन्हें ठिकाना दिया।मालूम रहे कि मंगलवार रात पुरानी रंजिश में अफ्फान कुरैशी की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई की तहरीर पर पांच लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। सभी आरोपी फरार हैं। बुधवार शाम विरोध-प्रदर्शन की आशंका के बीच कड़ी सुरक्षा में अफ्फान के शव को सुपुर्दे खाक कराया गया था।सीओ सिटी डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आरोपियों को पनाह देने वालों से जुड़े कुछ साक्ष्य मिले हैं। गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है।